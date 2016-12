Antsiranana : réduction des risques d’inondation

La Ville d’Antsiranana subit un profond lifting pour lutter contre les inondations périodiques dont sont victimes des quartiers entiers durant la saison pluvieuse. Des canaux d’évacuation des eaux usées sont en cours d’achèvement dans le fokontany de la Cité ouvrière actuellement.

Deux grands projets sont en cours pour la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux usées dans la commune urbaine d’Antsiranana. L’objectif étant de réduire au maximum les risques de sinistre durant la période des pluies, les autorités locales s’attèlent au suivi des travaux pour leur réalisation dans les plus brefs délais. Des sensibilisations sur la maintenance et la préservation des infrastructures publiques sont menées en parallèle par les responsables à tous les niveaux sous la conduite du Préfet d’Antsiranana en prévision de l’achèvement des travaux liés à ces projets mis en œuvre par le Pic II et la primature, suite aux aspirations de la population.

Les victimes se prennent en charge

Les eaux ont monté et inondé les quartiers ouest et sud de la ville. Du côté d’Ambohimitsinjo, Ambalavola et la Cité ouvrière ont été victimes de la montée des eaux l’année dernière et ont exigé des solutions pérennes de l’Etat en plus des dons aux sinistrés. La population locale s’est démenée pour évacuer les eaux stagnantes vers la mer en construisant une canalisation de 415 mètres jusqu’à un dalot bordant la RN6. Les travaux ont débuté à la Cité ouvrière avec l’aide de la Compagnie Salinière de Madagascar qui a fourni les matériels nécessaires au mois de février.

Les inondations de ces quartiers proviennent en fait de la prolifération des constructions dans une zone inapropriée à l’habitation, selon des techniciens de la commune urbaine d’Antsiranana mais l’Etat a fait le nécessaire pour débloquer la situation. Cette ville touristique d’envergure internationale entend retrouver sa splendeur passée après ce bain de jouvence pour redynamiser son économie.

Manou