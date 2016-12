Analamanga : aides aux nécessiteux d’ Anatihazo

La fête est au rendez-vous dans les quartiers du 1er arrondissement d’Antananarivo-Renivohitra suite aux séances de distribution de friandises aux enfants démunis des 44 fokontany au siège de la section de l’association Ambalambahoaka. Des lots de bonbons et biscuits, don de la première dame leur ont été remis par la coordinatrice de l’association, Jenny Claudia Randrianainasoa, à cette occasion. Parallèlement, les joueurs de rugby du fokontany d’Anatihazo et les membres de l’association ont aussi reçu des paniers garnis constitués de produits de première nécessité et de confiseries durant la période des fêtes.

La population des quartiers populeux de cet arrondissement nécessite d’ appui permanent pour s’en sortir a révélé Jenny Claudia Randrianiainasoa qui leur fournit à longueur d’année des moyens et des aides par le biais des travaux à haute intensité de main-d’œuvre.

Manou