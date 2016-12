Veille de noël : une adolescente abattue d’une balle

La situation sécuritaire dans la région Menabe est préoccupante. Les attaques à main armée se sont multipliées ces derniers temps au grand dam de la population.

Une collégienne de 16 ans demeurant à Ambalanangozy, district de Mahabo, a été abattue d’une balle dans la nuit du 24 décembre, alors qu’elle se préparait à se rendre à la traditionnelle veille de Noël.

Cette nuit-là, aux environs de 20h, une vingtaine de bandits dont certains étaient munis d’armes à feu ont investi la propriété d’un enseignant. Sitôt à l’intérieur de l’enceinte, ils ont lancé des tirs en l’air. Bien qu’il ait été pris au dépourvu, le maître de céans a pu saisir son arme. Il a ouvert le feu mais face aux bandits en surnombre, il a dû abandonner la partie, laissant ainsi le champ libre aux assaillants.

Prise de panique, l’adolescente a sauté par la fenêtre mais l’un des bandits l’a aperçue et lui a tiré dessus. Elle a été touchée au niveau de son dos. Le projectile l’a traversée de part en part. Elle a été tuée sur le coup. Les bandits ont par la suite quitté les lieux avec 25 zébus. L’intervention menée conjointement par la police et la gendarmerie a permis de récupérer une partie du butin.

Quatre bandits tués

La situation est à peu près pareille à Morondava, chef-lieu de la région Menabe. Au moins deux cas de braquage ont été signalés respectivement à Namahora et Namahora Atsimo, les 24 et 25 décembre.

La veille de Noël, vers 19h30, les bandits ont pris d’assaut un établissement commercial sis sur une rue passante à Namahora, en plein centre ville. Les bandits se sont emparés d’un carton contenant la recette de la journée, estimée à plus de 6 millions d’ariary. Pour couvrir leur fuite, ils ont tiré des coups en l’air.

Le lendemain, à Namahora Atsimo, les bandits ont encore fait parler d’eux. Rapidement alertés, des gendarmes et des policiers sont intervenus. Des coups de feu ont éclaté. Un bandit a été tué sur le coup. En suivant les traces de sang, les policiers ont réussi à localiser un autre suspect qui se réfugiait dans les toilettes. Celui-ci succombera plus tard à ses blessures. Une forte somme d’argent a été retrouvée sur lui. Menant une véritable « chasse à l’homme », les gendarmes et les policiers ont en tout neutralisé quatre bandits.

Selon une source locale, la fermeture de l’usine Sucoma, l’arrêt des activités, lié aux travaux de réhabilitation du barrage de Dabaraha ainsi que la disparition du cheptel bovin ont complètement changé le comportement de certains villageois qui sont devenus des bandits de grand chemin, malgré eux.

