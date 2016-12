Us et coutumes : les coups du Père François

Le Christ dont on célèbre la naissance à chaque Noël a comme principal message l’Amour. Le Pape François pour fouetter les marchands du monde qui n’ont d’amour que pour l’argent, a étouffé la respiration des hauts responsables de la planète simplement en récitant une interminable litanie des misères et des guerres qui étranglent les populations urbi et orbi auxquelles il a destiné la bénédiction.