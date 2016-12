Tanana Krismasy : de grosses pointures animeront le village

Durant cette semaine, le village de la Francophonie à Andohatapenaka propose davantage de divertissements et loisirs destinés à toute la famille. Au programme, de grosses pointures vont animer la scène quotidiennement.

Les activités culturelles continuent au Village de la Francophonie à Andohatapenaka, baptisé «Tanàna Krismasy», jusqu’au 30 décembre. Après un week-end rempli de joie et de foule, où les enfants et les jeunes étaient les premières cibles grâce aux activités durant la fête de Noël, les organisateurs proposent davantage de manifestations pour le grand public. Ainsi, des concerts se tiendront tous les jours au village de la Francophonie à Andohatapenaka dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d’année.

Le programme de la semaine

Hier, les amateurs de RnB venus de Toamasina étaient en tête d’affiche, à savoir Zino et Joudas. «Nous essayons de donner la scène à tout genre de musique», a annoncé le responsable du lieu. Ensuite, le programme continue ce jour, avec Mijah qui va interpréter son titre incontournable de l’année «Ataovy ny dian’i Mijah». Par ailleurs, il va aussi présenter au grand public ses nouveaux morceaux qui pourront cartonner pour l’année prochaine.

Ensuite, le concert de Darindra et Tanà Gospel Choir (TGC) se tiendra demain. Si Darindra est encore un récent groupe qui adopte le style folk, TGC est déjà un groupe évangélique célèbre, surtout après son dernier show de vendredi dernier qui s’est tenu à guichets fermés. Puis le programme s’intensifiera à partir du 29 décembre. Trois groupes s’y produiront. Le spectacle commencera avec Samoëla qui promet d’être au grand complet en investissant la scène durant deux heures environ. Ensuite, la chorale The Called et Steph Rambi Band clôtureront la journée. La semaine se clôturera en beauté en invitant deux artistes. La première partie sera d’abord assurée par le groupe a capella Telo sy Telo. Et la semaine se terminera par un grand concert d’Ambondrona.

L’objectif

«Notre objectif est de satisfaire le public durant cet évènement. Ainsi, à part ces concerts, le site sera aussi rempli d’autres manifestations pour les enfants grâce aux divers ateliers et aussi à l’espace spécial enfant ainsi que pour les jeunes amateurs de sport extrême… Le prix d’entrée est modéré. Notons que cet évènement est soutenu par le président de la République», a conclu le responsable du site.

Holy Danielle