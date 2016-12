Sécheresse : Le Département du Développement international (DFID) du Royaume-Uni vient d’octroyer un financement de 16.9 millions de livre sterling pour lutter contre la sécheresse en Afrique australe. Pour Madagascar, plus de 3 millions de livre sterling seront consacrés au soutien des actions de l’Unicef et de ses partenaires pour répondre aux besoins nutritionnels et en eau ainsi qu’au renforcement des systèmes de santé pour les enfants affectés par la sécheresse dans plusieurs districts du Sud.