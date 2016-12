Resaky ny mpitsimpona akotry : fifampizarana safosafo

Madinika ihany izany fahazoan’ny mpikambana ao amin’ ny HCC alalana hivimbina basy poleta izany sy ny fanomezana azy ireo « passeport diplomatique ». Fitia mifamaly ê ! Inona moa no fonosin’izao tombontsoa vaovao tsy nositrahan’ ny teo aloha izao fa atolotra ireo eo ankehitriny ? Valim-pahasahiranana hoy ny sasany.

Tonga saina sady nisondrotra fahaizana hono ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana ka, araky ny fandiniky ny mpahay lalàna hafa, dia nanondrontra ny sehatry ny fahefany io Fitsarana io. Tsy mitsahatra eo amin’ny fitsarana arakarak’ izay voasoratra intsony izy fa efa niakatra amin’ny fanomezana ny heviny momba ny fepetra sasantsasany voalaza ao anatin’ny Lalampanorenana. Ny Lalampanorenana mifehy ny Repoblika fahefatra dia mandrara ny fiampitampitana vondrona pôlitika fanaon’ny solombavambahoaka fahiny. Mbola miseho anefa izany ary izay no mitarika fivadibadihan’ ny fijoroana vondrona maro anisa ao amin’ny Antemierampirenena. Mazava ho azy fa mareforefo toy izay ny fahefan’ ny fanatanterahana. Araky ny fisehon’ny toe-draharaha ao Tsimbazaza dia tsy mahafehy intsony io fitsipika voasoratra io. Tsy didy no napetraky ny HCC fa hevitra no naposany. Ny fahalalahan’ny depiote amin’ny maha solombavambahoaka azy dia tsy tokony ho voafetra amin’ny maha mpikambana azy amin’ny antoko iray ka hahalasa azy ho solontenan’antoko fotsiny eo amin’ny fiarovan-kevitra sy eo amin’ny fandatsaham-bato. Misy fahamarinana feno fahendrena izany. Voafitaka noho ilay « mandat impératif » ny mpifidy. Tsy olona ho solontenany mivantana no fidiny fa olona ho solombavan’antoko. Mendrika ho dinihina noho izany ny lalàna fototra. Fa io aloha no lalàna ary noho izay, na ratsy na tsara dia io no manan-kery raha tsy izay dia lasa tatatra misantatra fandritrana ny fanjakana tan-dalàna. Fahendrena mandravona ny fiaraha-monina eo amin’ny fitantanana sa fiarovana ny voasoratra ao amin’ny Lalampanorenana no atao tanjona ? Adidy vaovao ity farany ity. Mila fifanekena vaovao fa tsy vitan’ny fifampisafosafoana fotsiny amin’ny fifanakalozana tombony madinika.

Léo Raz