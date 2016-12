Pollution par les hydrocarbures : bilan satisfaisant pour l’Olep

L’Organe de lutte contre l’évènement de pollution marine par les hydrocarbures (Olep) a bouclé la boucle pour l’année 2016. Les responsables ont achevé dans le temps les séances de formation périodique destinée aux agents de lutte dans les 15 centres de stockage de matériel dans les différentes régions de Madagascar.

Plus d’un millier de certificats d’aptitude ont été délivrés aux agents de lutte ayant accompli des formations successives au cours des séances. Une soixantaine d’agents du centre de Taolagnaro ont suivi leur séance de recyclage pratique au Vieux Port après le stage théorique sur la répartition des tâches en cas d’évènement. Les statistiques de l’Olep démontrent d’ailleurs une fréquence élevée des naufrages de bateau dans cette partie de Madagascar où transitent annuellement 700 millions de tonnes de pétrole brut. Les conditions climatiques, surtout pendant la saison cyclonique, favorisent aussi les risques d’accidents maritimes dans les eaux territoriales malgaches. Le stage s’est tenu au port de Toliara pour la région Atsimo Andrefana avec des exercices de déploiement de matériel tel que les barrages et les motopompes. Le rôle des autorités dans le déclenchement de l’alerte y a été rappelé pour l’effectivité des interventions accomplies en temps réel. Le renouvellement annuel des exercices et formation de l’Olep a été clôturé à Manakara.

Le directeur général de l’Olep Roland Rakotondrasata a rapporté à l’issue de ces formations que le plan de lutte est dynamique et nécessite de mises à jour. Une pollution marine par les hydrocarbures et les substances nocives ou potentiellement dangereuses a un impact sur les organismes marins et va réduire les potentialités d’exploitation de ce domaine en termes de pêche et d’aquaculture. De la tâche de l’Olep dépend donc plusieurs axes stratégiques de développement.

Manou