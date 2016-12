Madagascar il y a 100 ans : la main-d’œuvre indigène à Madagascar

Au cours d’une discussion sur la main-d’œuvre indigène, tous les Corps constitués réunis au gouvernement général de la Grande Île, M. Garbit a expliqué pourquoi il avait rapporté l’arrêté intensifiant les prestations obligatoires pour la production du graphite.

Pris dans l’intention de satisfaire aux besoins de la défense nationale, cet arrêté n’avait plus sa raison d’être le jour où cette production, dépassant les besoins nationaux, il avait fallu songer à exporter l’excédent.

Néanmoins, plusieurs moyens ont été examinés pour favoriser et augmenter cette main-d’œuvre.

Parmi ces moyens, l’assemblée a proposé à l’unanimité l’interdiction absolue des tavy, elle a demandé également plus de sévérité dans la perception de l’impôt, car pour s’acquitter, l’indigène fait violence à sa nature indolente et travaille ; on peut espérer que l’excédent de son gain, en lui procurant un peu de confortable, lui donnerait des idées de luxe, tout au moins pour parer sa femme, coquette comme toutes les femmes et qu’ainsi, l’indigène prendrait malgré lui le goût du travail. Mais, nonobstant l’excellence de ces deux moyens, la population de la Grande Île est trop peu nombreuse pour fournir toute la main-d’œuvre indigène nécessaire au développement de la colonie.

Pour remédier à cet inconvénient, M. Garbit a pensé qu’il serait utile d’attirer à Madagascar des travailleurs de certains pays qui viendraient s’établir dans la Grande Île avec leurs familles. Mais c’est un expédient qui demande à être mûrement étudié, pour être résolu d’une façon satisfaisante.

Le recrutement

des auxiliaires malgaches

Une pétition circule dans

la Grande Île et se couvre de signatures.

Elle demande à M. Garbit de vouloir bien donner les instructions nécessaires pour que les recruteurs de main-d’œuvre indigène ne s’adressent plus aux ouvriers travaillant régulièrement sur les chantiers européens, et pour que les fonctionnaires indigènes ne soient plus chargés de ce recrutement, en raison de leur méthode d’ignorer volontairement les instructions reçues.

Le Courrier colonial

www.bibliothequemalgache.com