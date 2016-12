Is’art Galerie : carte blanche au « Rêv’Errant »

Pour tourner la page de cette année culturelle, l’Is’art Galerie Ampasanimalo donnera carte blanche à Tanjona Rabearivony plus connu sous son nom de plume «Le Rêv’Errant» ce vendredi, le temps d’une soirée baptisée «Tanindrazana hoan’ny taranaka – Madkaoskara».

L’année se termine et l’heure est actuellement au bilan. Plus connu pour ses textes à la fois engagés et dénonciateurs, Le Rêv’Errant va user de son statut d’artiste pour dire tout haut ce que les autres n’osent même pas aborder.

«Tanindrazana hoan’ny taranaka – Madkaoskara est un projet ayant pris naissance à travers le besoin de dire les choses telles qu’elles sont, de présenter des faits qui ne nous sont pas étrangers mais que l’on néglige puisque on préfère rester dans l’ignorance. Sans prétention aucune, Le Rêv’Errant tarika véhicule les valeurs, les vestiges, la science…que nos ancêtres nous ont laissés en héritage, ceci à travers des recherches souvent difficiles mais possibles. C’est ce principe que le groupe défend à travers la musique», soutiennent les membres du groupe.

Entre rythmes et pulsations

Sur scène comme dans la vie courante, il s’attèle à rappeler le rôle essentiel que joue la langue, la terre et l’histoire dans le développement de la société. Cet événement sera donc une tentative de réponse aux interrogations actuelles sur l’art à Madagascar et veut surtout questionner sur la société de l’information et les enjeux de la modernité. Déjà connu et reconnu dans le milieu de la littérature notamment le poème, Le Rêv’Errant mettra sa casquette de chanteur pour l’occasion.

«Jonglant entre les rythmes et les pulsations, Le Rêv’Errant tarika expérimente et vit la musique sur toutes ses formes et dans tous ses états allant du rock au rap, en passant par le reggae et la musique traditionnelle de son pays, mais le principe reste le même, frapper fort, avec les mots ou avec les idées, frapper fort avec les actions jusqu’à ce que chacun réalise son importance dans ce pays qu’on aime tant», ont-ils conclu.

Joachin Michaël