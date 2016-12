Infrastructure aéroportuaire : Ravinala Airports reprend officiellement Ivato et Fascène

Le consortium Ravinala Airports a repris officiellement l’exploitation de l’aéroport d’Ivato et de Fascène le 23 décembre dernier, après la convention initiale entre l’Etat et les actionnaires de cette société (Aéroport de Paris management, Bouygues Bâtiment International, Colas Madagascar et Meridiam Africa) au mois de juillet.

Il s’agit d’un projet en Partenariat public privé (3P) dans lequel Ravinala Aiports aura pour mission l’extension, la mise aux normes et la modernisation de ces infrastructures aéroportuaire. La construction d’ un nouveau terminal dédié au trafic international à Ivato figure parmi les grands travaux. La durée d’exploitation de ces deux aéroports par la société durera 28 ans. Notons qu’Ivato et Fascène enregistrent la grande majorité des trafics aériens à Madagascar.

En effet, il est prévu que le site d’Ivato aura une capacité d’ accueil de plus de 1,5 million de passagers par an et sera doté d’un nouveau terminal international dont l’architecture sera inspirée de la forme du Ravinala. Cette infrastructure est conçue pour être en phase avec les standards internationaux et les normes de l’Association du transport aérien international (IATA). « Le terminal d’Ivato sera équipé de trois passerelles permettant aux passagers d’embarquer directement à bord des avions. Le tarmac pourra accueillir quatre gros porteurs. Ce projet est évalué à 150 millions d’euros », indique-t-on auprès du ministère auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2pate).

Riana R.