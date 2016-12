Fianarantsoa : LPSA rénove l’EPP d’Ambalakely

Logistique pétrolière S.A (LPSA) a lancé cette semaine les travaux de réhabilitation de l’Ecole publique privée (EPP) Ambalakely, dans la ville de Fianarantsoa. Une initiative qui entre dans le cadre de la politique citoyenne menée par cette société. La pose de la première pierre pour la réhabilitation de cet établissement scolaire s’est déroulée lors d’une cérémonie organisée le 19 décembre dernier.

Avec 270 camions, 70 wagons, 2 navires pétroliers, un Landing craft tanker (LCT), et 23 dépôts répartis dans toute l’île, la logistique pétrolière est en charge du stockage et du transport massif des hydrocarbures à Madagascar par voie routière, ferroviaire ou maritime. Elle approvisionne au total 700 millions litres d’hydrocarbures par an au niveau national et compte investir près de 450 milliards d’ariary à Madagascar à l’horizon 2025 à travers plusieurs nouveaux projets.

Riana R.