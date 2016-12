Fêtes de fin d’année : le personnel des ministères gâté

A la veille des fêtes de fin d’année, presque tous les ministères ont procédé la semaine dernière à la distribution de paniers garnis à leur personnel : du riz, de l’huile, de la volaille (oie ou poularde) et des friandises. Une dotation pour marquer la fête de la Nativité et celle du nouvel An.

Ces paniers garnis peuvent être issus des cotisations du personnel, auxquelles s’ajoute en grande partie le don de la part du ministre de tutelle. En tout cas, aucune rubrique de dépense prévue au sein de ces départements n’envisage une telle dotation.

Sera R