Fêtes de fin d’année : la nuit de la Saint-Sylvestre sera bien arrosée

Les fêtards sont avertis. Ceux qui prévoient de passer la nuit de la Saint-Sylvestre en dehors de leurs foyers doivent se munir de leur parapluie ou de vêtement imperméable, car Dame pluie sera au rendez-vous dans la capitale la nuit du 31 décembre. Selon les prévisions, le temps sera orageux durant la journée du 1er Janvier. « Ce sera également le cas dans tout Madagascar, sauf dans la partie sud de l’île où un temps sec sera enregistré à partir de samedi après quatre jours d’averses locales », a soulevé le chef prévisionniste au sein de la direction générale de la météorologie à Ampandrianomby, Rivo Randrianarisoa, lors d’un entretien téléphonique.

En attendant, le temps sera clément durant les quatre prochains jours, aussi bien à Antananarivo que dans les provinces, excepté la partie Est et Sud du pays. Généralement, un régime d’Alizé plus puissant régira le temps à partir de ce jour jusqu’à vendredi. Lequel entraînera une baisse conséquente de la température, notamment dans la capitale. « Si le thermomètre indiquait 31°C avant-hier à Antananarivo et ses environs, il sera de 26°C dans les prochains jours », a soutenu notre source. Par ailleurs, une zone dépressionnaire est en train de se former à 6 000 km au nord d’ Antsiranana, mais son évolution en cyclone ne sera pas à craindre.

Fahranarison