Education : une centaine d’enseignants escroqués

Les escrocs ne manquent pas d’imagination pour soutirer de l’argent à leurs proies.

Se faisant passer pour le Directeur des ressources humaines du Men, Hajanirina Nomenjanahary Randrianarisoa a réussi à leurrer de nombreux enseignants «subventionnés» qui veulent devenir des fonctionnaires.

L’escroc a été confondu grâce à la dénonciation d’un habitant d’Ambohitrimanjaka qui est passé au Men pour une affaire le concernant. Il était étonné de voir que le DRH est toujours celui qu’il connaissait avant, alors qu’un individu s’arrogeant le même titre s’affairait du côté d’Ambohitrimanjaka. Il a informé le vrai DRH qui, le 22 décembre dernier, a déposé une plainte auprès de la Brigade criminelle.

Les policiers n’ont pas mis longtemps à mettre la main sur l’aigrefin. La perquisition opérée à son domicile a permis de découvrir une centaine de faux contrats de travail, plusieurs faux cachets et de faux badges professionnels. Lors de l’enquête sommaire, le suspect a expliqué que ses victimes sont tellement nombreuses qu’il n’arrive plus à les dénombrer. A chacune de ses victimes, il extorque 150 000 à 200 000 ariary. Ce qui laisse entendre que le jeune homme a déjà réussi à engranger plusieurs millions d’ariary.

Poursuivi pour usurpation de titre et de fonction, escroquerie, extorsion de fonds et faux et usage de faux, il a été déféré hier au parquet du tribunal d’Anosy.

Mparany