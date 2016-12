Droits et avantages : la Médiature toujours dans l’expectative

Malgré ses revendications de bénéficier du même statut que le président de la Haute cour constitutionnelle (HCC), le médiateur de la République Monique Andréas Esoavelomandroso reste sur sa faim. Lors de la remise du rapport de ses activités pour l’exercice 2015, Monique Andréas Esoavelomandroso a évoqué l’article 16 de l’ordonnance de 1992 qui fait mention de ses droits et de son rang protocolaire. Cet article stipule clairement que «Le Médiateur a rang, prérogatives, traitement et avantages assimilés à ceux du Président de la Haute cour constitutionnelle (HCC)».

Cependant, jusqu’à maintenant, la médiature attend toujours et espère un geste de la part du régime étant donné qu’elle est s’érige comme étant l’institution défenseur des droits du peuple.

Ironie du sort, la HCC a publié le 19 décembre dernier une délibération portant révision de son règlement intérieur. Un règlement qui affiche les organisations, les attributions et pouvoir mais surtout des notations, rémunérations et avantages du personnel de cette institution. «Ce règlement intérieur s’inscrit dans le cadre du respect des principes de l’indépendance, de la collégialité, de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit», a précisé le communiqué de la HCC.

