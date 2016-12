Chronique : pas de bon bilan pas de trêve

Trêve des confiseurs ? Connais pas ! Ça concerne peut-être les privilégiés qui ont le choix de leurs dépenses. Trêve, il s’agit bien d’une cessation temporaire d’activités guerrières, non ? Dans nombreux foyers, survivre nécessite combat sans relâche, les difficultés elles ne laissent aucun répit. Les étalages de biens de tentation ne sont que provocations avivant encore davantage la brûlure de l’état de pauvreté chez les plus démunis. D’étrennes à s’offrir mutuellement ? Tu parles, Charles ! De vœux de bonne année à s’échanger ? Chez les seuls bourre-pif, espèce de naïf ! Ici demain à aujourd’hui au mieux sera du kif-kif. Un sort que personne ne kiffe, même si contre son sort personne ne se rebiffe. Ce qui ne signifie pas qu’au sort qu’on leur fait, tous toujours vont se résigner.

Souvent on entend les soupirs généreux de bonnes gens vivant dans l’aisance se plaignant d’un gênant état d’âme que génère la cohabitation des richesses et de la pauvreté. La gêne, les pauvres eux y vivent, des états d’âme ils en font un luxe hors de leurs moyens, s’assoient dessus pour se résoudre à faire la manche ou même pour accepter l’aumône de ceux qui par ce geste s’achètent bonne conscience. Recevoir une aumône ou une faveur requiert une dose d’humilité surtout quand celui qui a la délicate intention n’en fait pas preuve mais au contraire recherche ostensiblement une satisfaction personnelle : humiliant pour l’autre réduit à servir de faire-valoir. On aurait tort de vouloir juger des comportements individuels alors que la relation concerne l’intention particulière du donateur et la perception personnelle du receveur. Mais le procès d’intention se justifie lorsqu’il s’agit de deniers publics. Président, ministres, première ou dixième dame, font parfois des « dons » spectaculaires qu’ils présentent sous l’apparence de dons personnels. Normal si l’on se demande si c’est la vérité qui est détournée ou les fonds. Il serait plus noble d’avouer que sur des fonds publics la personnalité qui en a le pouvoir a décidé d’affecter le crédit à cet usage. Un souci d’honnêteté qui dispenserait de médiatiser la générosité.

Léo Raz