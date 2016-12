« A toi de jouer » : toujours en crowdfunding

Depuis trois mois, le projet transmédia de Lova Nantenaina intitulé «A toi de jouer» était sur Helloasso, un site de crowdfunding d’un projet quelconque. Si la campagne de sensibilisation pour les dons est déjà clôturée, il est encore possible actuellement de financer ce projet actuellement.

«A toi de jouer» est en fait le prochain film du réalisateur Lova Nantenaina. L’objectif est de promouvoir les jeux d’enfants, des jeux construits par les enfants eux-mêmes. C’est une série de documentaires éducatifs qui a été concoctée depuis plus d’un an. «Nous essayons de dévoiler au reste du monde qu’il est encore possible de jouer à ces «anciens» et simples jouets», a-t-il expliqué.

Ainsi «A toi de jouer» est presque fini. «Nous avons déjà établi l’écriture, le tournage, le montage, la partie animation, il ne reste plus que la postproduction, qui signifie la finition du film», a-t-il déclaré. Cependant, pour fignoler ce film, le crowdfunding est encore possible sur le site Helloasso pour le moment.

Holy Danielle