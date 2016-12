Us et coutumes : ils chantent des lendemains heureux. On les écoute et on s’en va ?

Entre morosité, délestage et insécurité, une petite bouffée d’air frais nous est offerte par des jeunes qui n’hésitent pas à chanter des lendemains heureux. Leur avenir est, a priori, moins rose que celui de leurs parents mais ils ne pleurent pas sur leur triste sort. Ils chantent des louanges à Dieu et évoquent un royaume qui n’est probablement pas celui de la quatrième république et ils en retirent de la force. En quelques années, les chorales sont devenues les piliers sur lesquels peut s’appuyer une jeunesse qu’on a déshéritée. On peut s’interroger sur la place des chants évangéliques dans la formation de nos jeunes. On peut aussi se réveiller parce qu’il serait dommage de laisser aux seules églises l’éducation de nos futurs citoyens.