Resaky ny mpitsimpona akotry : telo taona aty aoriana

Efa nihoatra sasaka ny dimy taona fe-potoana aharetan’ny filoham-pirenena na ireo solombavambahoaka eo amin’ny toerana samy nifidianan’ny vahoaka azy vao nitranga ity ny olona iray nijoro ho mpitarika ny fanoherana ny fitondrana, nila ny fanetretenan’Andriamatoa Hajo Andrianainarivelo handray an’izany andraikitra izany vao tazana taratra ny fahavononana andrafitra ny fanoherana araky ny lamina voasoratra ao amin’

ny lalàna fototra. Ny fahabangana teo amin’io toerana io dia nararaotin’ny sasany ijinjana, ka ny tsy namafy indray no lasa nitango. Tsy hita ho diofina moa fa tsy mbola nisy ny antoko mpanohana ny filoha tamin’ny fifidianana depiote, amin’izao fotoana izao anefa dia ny HVM no lasa matanjaka afaka manangona olom-boafidy ivondrona maro an’isa amin’ny latsa-bato fandaniana lalàna. Efa nisy ihany moa ireo nanolo-tena ho solontenan’ny fanoherana, fa hoatran’ny fanararaotana fotsiny ny fihazohazon’ireo vondrona vaventy ireny fisisihana antoko zandriny tsy ampy lanja ifampikasokasoka amin’ny matanjaka.

Nihevitra angamba ireo mpanohitra amin’izao fotoana izao fa tsy ho von’ny fantsy, maro amin’izy ireo na nifarimbona nitoto nahafotsy tamin’ny fampitana ny filoha ankehitriny eo amin’ny toerana misy azy, na nanambara mivantana ny fanohanana azy eo amin’ny fitantanany. Raha hevitra no ampiadina dia mety ahitana rariny ny fifandresen-dahatra ao anatin’ny vondrona ikambanana, raha mbola eto amin’ny nosy anefa tsy ny hevitra ny antony iombonana na isarahana fa fifaninanana olona ho mpitarika no fototry ny safidin’ireo miaramila pôlitika ilahatra atsy na ary. Iza no tsy hitaingina soavaly matanjaka. Mazàna no nisy noho izany ny fitrangana fahagagana : na mareforefo na tsy nisy mihitsy aza ny antoko mpanohana ny filoha eo ampahatongavany eo amin’ny toerana tampony dia vetivety eo iny ilay atody zara raha vaky akorana lasa akoholahy be faneno manangam-bovoka toy izany rehefa mikopa-kelatra mamely fantsy sy mitsaingoka ny sangan’ireo hafa milaodilaody manodidina.

Raha mijoro izao ny sahy azy amin’ny fijorona ho mpanohitra, araky ny lalàna voasoratra, somary raiki-tahotra ihany ireo nanjakazaka irery, lasa mitarozaka ny fankatoavana eo amin’ny fampandrosona azy ao anaty sehatry ny fitolomana.

Léo Raz