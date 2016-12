Ministère de la jeunesse et des sports : des perspectives ambitieuses

Entre réalisations inachevées et promesses non tenues, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) poursuit sa route avec son lot de projets dans les bagages. L’année 2017 s’annonce aussi intéressante que cette année d’après les déclarations du ministre Jean Anicet Andriamosarisoa.

Les athlètes et les infrastructures vont de paire pour le MJS ! Pour le prochain exercice, le ministre, Jean Anicet Andriamosarisoa avance comme priorité la reconnaissance des athlètes qui ont porté haut le flambeau national ainsi que la dotation aux communes d’infrastructures adaptées.

Ainsi, les anciennes gloires du sport malgache seront estimées à leur juste valeur par l’Etat par le biais du ministère de tutelle. Elles seront décorées comme il se doit avec les prérogatives qui vont avec. Quant à la politique nationale du sport, le ministre a également manifesté sa volonté de finaliser le projet l’année prochaine. A noter que le texte relatif aux sportifs de haut niveau et aux anciennes gloires figure dans ce projet.

L’autre annonce concerne la mise en place d’infrastructures dans chaque commune. Il s’agit d’un problème récurrent qui handicape le développement du sport à Madagascar.

Toutefois, le projet se différencie d’une commune à l’autre si l’on en croit les informations recueillies. Le type d’infrastructures à construire devra correspondre aux disciplines phares dans chaque commune. Ainsi, une commune qui réussit à la pétanque sera quasi assurée

de voir se doter d’un boulodrome.

Les moyens en question

Considéré comme le ministère à plus faible budget, le MJS continue de se projeter en avant dans sa politique de développement. Ainsi, après plusieurs années de préparation… contre vents et marées, il afficher sa volonté de finaliser la politique nationale du sport. La concrétisation de ce projet phare du MJS et cher aux athlètes est primordiale. Désormais, ils sont trois dans la partie pour sa réussite, en l’occurrence le MJS, le ministère de l’Education national et le Comité olympique malgache.

Naisa