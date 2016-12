Madagascar il y a 100 ans : à propos d’épidémie

Qu’est-ce que la méningite cérébro-spinale ?

Suivant le Dictionnaire de Médecine, sous le nom de méningite cérébro-spinale, on désigne une maladie infectieuse et contagieuse, sévissant principalement sur l’élément militaire de la population, sur les enfants et sur les alcooliques.

On s’explique ainsi la terreur éprouvée par certains personnages à l’idée que cette maladie pourrait se propager en ville.

Mais que le grand public se rassure, car le Dictionnaire ajoute : Le microbe ne suffit pas à fonder la maladie, il faut aussi que le milieu s’y prête, c’est-à-dire que le germe trouve, dans le sang ou dans les humeurs du malade à venir, des dispositions spéciales qui lui permettent de se développer. En d’autres termes, le microbe à maladie n’est pas malfaisant pour tout le monde, et peut se retrouver sur des individus bien portants, sans que ceux-ci en soient autrement incommodés.

Un nouveau comble

Il paraît qu’un comble en appelle un autre. C’est le cas actuel. Voici : le Tamatave a rendu compte d’un accident de pousse-pousse, provoqué par l’automobile d’un Indien, filant à toute vitesse et sans prévenir de son passage par un appel quelconque. Eh bien ! non seulement cet Indien n’a pas présenté ses excuses à la victime de l’accident qui est un Français, mais il trouve élégant, lui, étranger (il signe un métèque), de railler sa victime en reconnaissant l’exactitude du fait incriminé, dont il se fait gloire, et il trouve un journal français – ou qui se prétend tel – pour accueillir sa prose !… N’est-ce pas un comble qui dépasse le premier ?

Sortilèges et escroqueries

Tant va la cruche à l’eau…

C’est sur cette vieille maxime que doit amèrement réfléchir dame Rasoa, Hova d’origine, sorcière, somnambule, devineresse, etc., de son métier. Ayant soutiré, par les moyens que l’on devine, plusieurs sommes s’élevant à plus de 800 francs à divers de ses compatriotes, ceux-ci, voyant que les sortilèges ne leur avaient nullement donné la fortune promise, ont porté plainte contre elle, et la police, sur qui ses incantations n’ont produit aucun effet, a commis l’irrévérence de jeter dans un noir cachot sa précieuse personne, pour de là, après enquête, être déférée aux tribunaux qui, sans souci de ses sortilèges, l’ont condamnée à un an de prison.

Le Tamatave

www.bibliothequemalgache.com