Fête de la nativité : Noël à la bonne franquette

La capitale a célébré Noël avec les moyens du bord. Cette ambiance plutôt morose est certainement liée à la baisse du pouvoir d’achat des ménages, conjuguée avec l’envolée des prix sur les marchés. Un paradoxe qui n’a pas permis à la majorité des ménages de faire la fête comme il se doit.

Dépourvus de ressources financières suffisantes, beaucoup de citadins, majoritairement chrétiens, sont allés se consoler dans la prière, tôt le matin, dans les églises, qui ont été pleins à craquer le jour du 25 décembre, comme c’était également le cas durant la veillé de Noël. Visiblement, bon nombre de ménages, notamment ceux issus de la classe moyenne, se serrent leurs ceintures, aussi bien au niveau des dépenses pour l’habillement que ceux des repas. Hier, même la circulation semble être en veilleuse, elle n’est pas intense à travers les grandes artères de la ville, le jour de Noël, contrairement à ce qui se passe tous les ans, où Analakely et ses environs jusqu’à Anosy renouent avec les embouteillages le jour du 25 décembre.

«On s’est contenté du strict minimum nécessaire, en faisant tout simplement plaisir aux enfants. Avec le peu qu’on a, on essai de les satisfaire avec les cadeaux de leurs choix, qui n’excédent évidemment pas le budget prévu à cet effet», a souligné un père de famille habitant Ampandrana. Ce dernier fait partie des gens qui ont fait ses emplettes la veille de Noël. L’attente du virement des salaires en banque aurait causé un tel retard, qui concerne bon nombre de salariés, dans les préparatifs. L’affluence des clients au marché, notamment au niveau des guichets automatiques de banques (Gab), dans les centres commerciales, ou encore au niveau des marchés des rues de la capitale… en était la preuve.

Une journée comme les autres

Pour les familles vulnérables, la journée de Noël n’a aucune différence par rapport à celle des autres journées. «Je suis venue rendre grâce à Dieu, ne serait-ce que pour le souffle de vie qu’il me donne tous les jours et surtout au cours de cette année qui s’achève», a souligné une mère de famille, fidèle d’une Eglise de réveil sis à Andavamamba, au sortir de la messe. Ce avant d’ajouter, non sans humour, «Après la prière, nous allons nous contenter de l’oxygène habituelle, car, nous n’avons rien à mettre sous la dent, il n’y a pas fête chez nous, nous n’avons rien, ni argent, ni nourriture… et encore moins de jouets pour les enfants».

Fahranarison