Exploitations illicites d’or : plus de 50 hectares de forêt détruits à Ranomafana

Les activités d’orpaillage dans le parc national de Ranomafana ne datent pas d’hier. Jusqu’à ce jour, les extractions illicites d’or continuent, menaçant ainsi l’écosystème tout entier du site qui attire plus de 20 mille touristes chaque année.

Selon les dispositions du Code des aires protégées de Madagascar (Coap), toute exploitation illicite au niveau d’une aire protégée du réseau national est passible d’une peine de travaux forcés de cinq ans minimum et d’une amende d’un million d’ariary minimum et ce, sans préjudice des indemnités et dommages-intérêts que le tribunal peut toujours prononcer au bénéfice des parties civiles.

Mais ces dispositions sont loin de dissuader les orpailleurs à squatter les aires protégés, classées dans le patrimoine mondial, pour ne citer que Didy et Bemainty à Ambatondrazaka, Ranomafana. Les autorités locales demandent à ce que les peines soient appliquées sévèrement. Mais le manque de moyens pour faire face aux contrebandiers est à déplorer.

Pour le cas du parc national de Ranomafana, dans le Vatovavy Fitovinany, les responsables ont du mal à couvrir et surveiller les quelques 42.000 hectares du parc. Faute de budget, il n’est pas possible d’accroître l’effectif des agents du parc. Or plus de 20.000 touristes visitent Ranomafana chaque année. Les retombées économiques sont appréciables pour l’organisme de gestion du parc, mais elles restent insuffisantes.

La situation critique

Des carrières d’extraction d’or existaient au sein du parc durant les périodes coloniales. Et depuis quelques années, des trafiquants sont revenus sur les lieux pour extraire de nouveau les ressources minières du site. Ils déracinent les arbres, ce qui entraîne le sable et les caillasses sur les surfaces fertiles, dégradant tout l’écosystème environnant. Plus de 50 hectares de forêts sont détruits suite à ces activités d’orpaillage, en particulier sur la partie ouest, à Ambalakindresy où la rivière longeant le parc prend source.

De sources locales, il semblerait également que ces exploitants soient armés. Une affirmation qui amène certains responsables à penser que les coupeurs de route de la RN7 sont issus de ces communautés. Les forêts environnantes servent du fait de fief aux brigands. Des opérations spéciales ont été réalisées par les administrateurs du parc et les forces de l’ordre. La plupart des personnes arrêtées est constituée de femmes et d’enfants qui n’ont pas pu s’enfuir à temps.

Des familles entières campent dans la forêt pour extraire l’or. Cela peut représenter jusqu’à un millier de personnes. Elles sont protégées par une cinquantaine d’hommes armés. L’or extrait du site se vend jusqu’à 100.000 ariary le gramme, de quoi attirer les plus démunis.

Arh.

(Photo illustration)