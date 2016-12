Echos du week-end : Noël, sous le signe de l’alliance

L’esprit de Noël a permis de réunir sur une même scène divers chanteurs issus de différents genres. Comme le spectacle réalisé par Tana Gospel Choir (TGC), le spectacle du vendredi dernier qui a rassemblé Jaojoby, Silo et Rolf, sans oublier les rockers qui ont chantonné ensemble des chants de noël…

Les spectacles qui se sont tenus durant ce week-end avaient un point commun, des artistes de divers genres musicaux se sont réunis sur une même scène pour donner un spectacle inédit, en commençant par celui qui a été organisé par TGC, vendredi dernier à La City Ivandry.

TGC et ses amis artistes

Plusieurs artistes «amis» du groupe étaient invités à monter sur scène durant ce spectacle. Ainsi, Black Nadia qui interprétait radieusement le titre du groupe TGC intitulé «Misaora an’i Zanahary». Stéphanie était aussi dans la partie, ainsi que Melky, Deenyz, Jaojoby, Faniah… Bref, l’amitié entre les artistes était plus forte que la frontière musicale.

Une vingtaine de titres étaient dans le répertoire et chacun de ses artistes ont interprété, à sa manière, un morceau évangélique. Des musiciens issus d’autres groupes étaient aussi invités et ont joué ensemble un morceau vers la fin du spectacle.

Trois groupes exceptionnels à l’HDA

Mais la surprise a continué. L’Hôtel de l’Avenue (HDA) à Analakely a aussi invité à jouer ensemble trois groupes différents, à savoir Jaojoby, Elektradam et Rolf et Imiangaly. Ces deux derniers ont été les premiers à entre sur scène, suivie de Jaojoby et enfin d’Elektradam avec Silo et ses amis. Cependant, vers la fin de la soirée, Silo a pris son mélodica, Rolf sa guitare basse et Jaojoby son micro, ils ont interprété ensemble quelques morceaux de Jaojoby, avec une touche jazzy et funky. Le résultat était tout aussi original qu’authentique.

Iary fait noël

Par ailleurs, ce concept a même touché les rockers de la capitale. Samedi dernier, les fans de la chanteuse Iary a organisé un spectacle hors du commun, au lycée Andohalo. Toujours dans le cadre de l’esprit de noël, elle a invité à monter sur scène Dayvide, la chanteuse évangélique. Avec la voix rock d’Iary et le style douce de Dayvide, le duo était splendide. En outre, d’autres groupes de rock étaient aussi convié à participer à ce concert, entre autres le groupe Inox.

Amboarampeo Faravohitra, toujours égale à elle-même

Cependant, Noël se fête surtout à l’église. C’est le cas de la chorale Amboarampeo Faravohitra qui a donné un concert de Noël baptisé «Sasakalin’ny krisimasy» samedi dernier au FJKM Tranovato Faravohitra. La chorale a donné un répertoire assez large. Elle a interprété entre autres, des chansons de Christian Ramà, l’ancien chef de chœur, des titres Negro spiritual, des compositions classiques, sans oublier les simples variétés internationales réarrangées.

