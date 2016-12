Chronique : Noël, une parenthèse nommée agapê

Comment avez-vous fêté Noël ? Dans le recueillement d’un monastère, au cœur d’une forêt pour échapper aux bruits de la cité ? Plus probablement, en famille ou entouré de personnes que vous portez dans votre cœur. Fêter Noël, c’est bien sûr commémorer la naissance du Christ. Mais la signification religieuse de Noël a trouvé un prolongement dans une fête sécularisée qu’il serait malhonnête de réduire aux décorations, aux lumières et à la frénésie d’achats qui s’empare de toute la planète à l’approche du 25 décembre. Fêter Noël c’est aussi perpétuer les traditions de joie, d’amour et de compassion partagés autour d’un repas convivial et de l’échange des cadeaux entre proches, qu’on soit chrétien ou non.

Le philosophe Alain de Botton rappelle que dans les premiers temps du christianisme, avant d’être un office, la messe était un repas qui commémorait la Cène : «Comme les juifs avec leur repas du sabbat, les chrétiens comprenaient que c’est lorsque nous rassasions notre faim corporelle que nous sommes le plus disposés à tourner notre attention vers les besoins d’autrui. En l’honneur de la plus importante vertu chrétienne, ces repas en commun furent appelés agapes (d’après agapê, amour en grec) et il y en eut régulièrement dans les communautés chrétiennes entre la mort du christ et le concile de Laodicée en l’an 364». Des agapes exubérantes ont eu raison de cette tradition, les fidèles prirent l’habitude de manger chez eux et de se réunir pour un banquet spirituel, l’Eucharistie.

Dans son essai «Petit guide des religions à l’usage des mécréants», le philosophe affirme que «les religions sont trop utiles, trop efficaces et trop intelligentes pour être abandonnées aux seuls croyants». Il imagine un «restaurant de l’avenir idéal, un Restaurant Agapê, «descendant profane de l’Eucharistie et de la tradition des agapes chrétiennes». N’est-ce pas précisément ce moment Agapê que nous essayons de faire vivre le jour de Noel ?

Kemba Ranavela

Alain de Botton, Petit guide des religions à l’usage des mécréants, Flammarion, 2012.