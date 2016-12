Bibliothèque : 10 ans d’existence pour la BME

L’écrivain Pierre Maury est heureux d’annoncer la 10e année de la bibliothèque malgache électronique (BME), en ce mois de décembre. Sur ce, il a «bricolé» pour rénover l’interface du site, qui devient actuellement plus léger et facile à visiter.

En 2006, Pierre Maury a lancé une bibliothèque numérique, baptisée par la suite, Bibliothèque malgache électronique (BME). Tout a commencé par des rééditions, sous format PDF, de certains livres anciens concernant Madagascar. Ensuite, grâce à la rencontre avec Jean-Claude Mouyon, les rayons virtuels de cette bibliothèque ont commencé à se développer.

Pour mieux classer le tout, il a lancé depuis l’année dernière cinq collections différentes. La première réunit des œuvres datant du 1914 à 1918, autrement dit l’époque de la première guerre mondiale. Ensuite, la seconde, «la bibliothèque marcheuse», est consacrée à l’art du voyage et de la marche. La troisième collection, la «bibliothèque belgicaine», est dédiée à la littérature.

Par ailleurs, la BME essaie toujours de présenter chaque mois des nouveautés. Pour ce mois de décembre, elle a sorti deux livres, à savoir «Pochades» d’Alain Jeanpierre et «voyages et aventures d’un aérostat à travers Madagascar insurgés» de Léo Dex et Maurice Dibos. Actuellement, la BM possède une soixantaine d’œuvres disponibles sur le site, fraîchement rénovées.

Holy Danielle