Anosibe-Angarangarana : dons pour les fêtes

L’association de bénévoles Sermada a distribué des dons à des centaines de personnes âgées et d’enfants de moins de 12 ans dans le fokontany d’Anosibe-Angarangarana , le week-end dernier.

L’éducation et les aides aux démunis sont les axes prioritaires de l’association depuis sa création en 2013, selon les explications de sa présidente Hanta Andriambelo. Elle a annoncé la poursuite des distributions de kits scolaires et de dons en effets vestimentaires, jouets et produits de première nécessité dans son programme 2017 avec de nouveaux volets sur l’environnement et l’économie. L’extension de ses activités dépend toutefois des possibilités des mécènes, a révélé la présidente de Sermada.

Le chef du fokontany Ali Maharitra Petera a mentionné particulièrement que le développement de son fokontany dépend en majeure partie des partenariats publics-privés contractés à longueur d’année.

Manou