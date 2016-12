Amoron’i Onilahy : sensibilisation communautaire contre les feux

L’organisme public de coopération intercommunale Ohemia, avec l’appui de WWF, a mis en œuvre une stratégie de sensibilisation communautaire de choc pour baisser le nombre des départs de feux dans l’aire protégée Amoron’i Onilahy, au sud-ouest de l’île. Dans les actions, il s’agit d’identifier les villages, plus près des départs de feu, enregistrer les données prises à partir du logiciel Firecast et faire des projections de vidéos dans ces villages pour réveiller les consciences et pousser les villageois à prendre leurs responsabilités. Cette initiative a démarré en août dernier.

« Si nous sommes encore en attente des données satellites du dernier trimestre 2016 pour voir les impacts sur la diminution des feux, nous pouvons dire d’ores et déjà que cette campagne a bouleversé les consciences dans les villages aux alentours d’Amoron’i Onilahy », a annoncé le WWF dans un communiqué publié la semaine dernière.

Une programmation plus enrichie

Avec la possibilité de zoomer directement sur les environs de leurs villages, les communautés ont réagi. Les patrouilles de « Polisin’ala » se sont organisées. Les mères emmènent leurs enfants aux projections pour s’instruire tout en regardant de belles images, dans des villages où il n’y a pas d’électricité. Avec l’appui logistique de WWF, qui fournit les images satellites sur les départs de feu et des films sur l’environnement, ces projections villageoises sont devenues un évènement social dans les villages autour de l’aire protégée d’Amoron’i Onilahy.

Les projections sont suivies de débats à travers lesquels les villageois partagent leur ressenti. Suite à ces échanges, l’OPCI Ohemia et l’équipe technique de WWF dans le Paysage Mahafaly ont réfléchi à une programmation plus enrichie : la sensibilisation sur le « Dina » qui règlemente la gestion de l’Aire protégée, de nouvelles méthodes de reboisement …

Cette année, 44 hectares de forêts ont été restaurés par trois communautés de base dans les villages d’Ambiky, Antanimena et Maroamalona, avec 85% de réussite selon les résultats de suivi effectués au mois d’avril.

Arh.