1ere dame : don de vivres pour 500 familles

La première dame Voahangy Rajaonarimampianina, au nom du couple présidentiel, n’a pas omis de donner un appui aux familles défavorisées dans la capitale à l’occasion de la fête de la Nativité. Plus de 3.000 personnes en situation de vulnérabilité, soit près de 500 familles, ont reçu de vivres. Ce don a été distribué samedi dernier par l’équipe de la première dame dans quelques quartiers des six arrondissements. Il s’agit des fokontany d’Andavamamba, Ambohimiandra, Betongolo, Ampefiloha, Soavimasoandro et Ambohimanarina.

Chacune des familles bénéficiaires a eu droit à des kilos de riz, des PPN (huile, lait, savon…) et des friandises pour les enfants. Bref, ces derniers ont pu avoir le minimum nécessaire pour célébrer Noël comme il se doit. «Non seulement nous pouvons manger à notre faim durant cette fête mais nous avons de quoi à se mettre sous la dent pour quelques jours», a souligné une mère de famille qui habite la Réunion kely.

Fahranarison