Vente illicite de tortues : deux suspects ont bénéficié d’une LP

Deux des sept individus impliqués dans la tentative de vente illicite de 198 tortues, arrêtés à Antaninarenina et condamnés par le tribunal de 1ère instance, viennent d’être remis en liberté.

Indignés et consternés par ce revirement de situation, les responsables des organismes qui luttent pour la protection de l’environnement, à savoir l’Alliance Voahary Gasy (AVG) et Durell Wildlife Conservation, ont rencontré la presse hier pour rappeler que tout le monde doit se sentir concerné par cette lutte afin de sauver et préserver notre patrimoine naturel.

Me Tombontsoa Raharijaona, avocat de la plateforme des organisations de la société civile, a expliqué que les personnes mises en cause ont fait appel de la décision du tribunal. « Il faut savoir que cette voie de recours possède un effet suspensif. Ceci étant, l’affaire sera de nouveau examinée devant la Cour d’appel correctionnelle. Mais entre-temps, les deux hommes condamnés à 30 mois de prison ferme ont demandé une liberté provisoire. Et d’après ce que nous avons entendu, la justice leur a accordé cette faveur », a-t-il indiqué avant de préciser que dans la plupart de cas, les personnes mises en cause ayant bénéficié d’une liberté provisoire ont tendance à fuir à l’étranger et le cas échéant, l’AVG saisira Interpol.

De son côté, Joely Razakarivony, coordonnateur du projet Alarm (Application de la loi contre les abus sur les ressources à Madagascar), a lui aussi fait part de son appréhension.

« D’après ce que nous venons d’apprendre, d’autres personnes impliquées dans cette affaire vont également bénéficier d’une liberté provisoire dans les prochains jours. Nous invitons toutes les entités concernées à agir ensemble pour l’intérêt de la nation », a-t-il soulevé.

Après le lancement du projet Alarm, plusieurs tentatives d’exportation et de vente illicite d’espèces endémiques ont été déjouées. Des suspects ont également été arrêtés.

Mparany