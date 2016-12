Tennis : la saison ne fait que commencer

Outre les Masters juniors qui ont émerveillé les mordus de la petite balle jaune ainsi que l’élection du nouveau président de la section Tana-Ville, le monde tennistique malgache ne cesse ne faire parler de lui. Les préparatifs des prochains championnats ne doivent pas être mis de côté pendant cette semaine de festivités. Effectivement, les jeunes raquettes, notamment les U14 et U16 garçons et filles, se préparent à repartir à la conquête de l’Afrique Australe du 9 au 18 janvier prochain à Windhoek, Namibie.

Dina Razafimahatratra fera le voyage avec 12 jeunes tennismen malgaches qui ont déjà fait des grands pas dans la même compétition. A l’image de Toky Ranaivo, Lanja Rakotozandriny Fenosoa chez les U14 garçons et les sœurs Ranaivo et Yaelle Vaissaud chez les U14 filles. Cependant, d’après la fédération malgache de tennis (FMT), cette dernière pourrait manquer le rendez-vous pour cause d’indisponibilité. Daniela Tafangy sera de la partie en tant que 3e joueuse.

Dans le tableau des U16, Dimitri Rabeson, Heritsiky Rajaonah et Heninkaja Razafindrakoto batailleront dur chez les garçons tandis que Tsantaniony Iairiniaina, Finaritra Andriamadison et Fitia Ravoniandro croiseront la raquette avec leurs condisciples africaines. Le championnat d’Afrique Australe sera disputé suivant la même formule tant en individuel que par équipe.

Rojo N.