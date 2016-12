Télécommunications : Metiss sur la bonne voie

Les différents opérateurs de Madagascar et des îles de l’océan Indien ont signé un accord afin de lancer le projet Metiss. Le câble sous-marin prévu être installé avec ce projet permet de connecter l’île Maurice, la Réunion, l’Afrique du Sud et Madagascar.

Le projet «Melting pot indianoceanic submarine system» (Metiss) a été officiellement présenté par les huit opérateurs de télécommunications qui en sont les promoteurs, le 15 décembre dernier à Maurice, plus précisément au siège du Secrétariat général de la Commission de l’océan Indien (COI).

Emtel et CEB FiberNET Co Ltd de Maurice, Blueline et Telma de Madagascar, Canal + Telecom, SRR (SFR Réunion), Telco OI (Only) et Zeop de La Réunion sont les membres du consortium Metiss qui installeront un câble à très haut débit reliant Maurice, La Réunion et Madagascar à l’Afrique du Sud d’ici 2018. Le projet est intéressant puisqu’il s’agit d’un câble régional à haut débit qui va bénéficier à tous les pays de l’océan Indien. Et à travers cet accord, les opérateurs manifestent leur confiance en investant dans le projet qui coûtera aux alentours de 75 millions d’euros. Le câble Metiss recevra un soutien financier de l’Agence française de développement et de l’Union Européenne.

Connectivité régionale

Cette infrastructure, d’une longueur d’environ 3500 km, améliorera significativement les capacités de connexion dans la zone océan Indien. «En effet, le câble Metiss participera à l’émergence d’une nouvelle donne économique dans une société numérique et intelligente», a déclaré Madi Hamada, secrétaire général de la COI. Il a également rappelé le rôle de facilitateur de la COI qui a plaidé pour l’amélioration de la connectivité régionale.

Patrick Pisal-Hamida, président du comité de pilotage de Metiss, également administrateur et directeur général de Telma a présenté plus en détail le projet, soulignant notamment sa contribution à la croissance comme l’amélioration des services publics. Il a insisté sur l’ouverture du consortium auquel d’autres opérateurs des télécommunications des pays membres de la COI peuvent se joindre.

Arh.