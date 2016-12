Street gospel : l’esprit de Noël va résonner en chœur

On ne change pas une formule qui marche. Forte du succès de la précédente édition, la chorale «The Called» réitère ce samedi au jardin d’Antaninarenina, l’événement «Street Gospel».

Même concept, même endroit, Street Gospel s’apprête à entamer sa 3è édition. «Le street gospel est un genre musical, plus précisément une forme d’expression pour se rapprocher davantage du public et par la même occasion de prêcher la bonne parole. Le but étant de faire participer le plus grand nombre de personnes à partager la passion pour le gospel. Nous sommes convaincus que le gospel, comme tout art, doit aller vers le visiteur plutôt que ce dernier ne vienne à lui comme dans les galeries ou les foires», a fait savoir Njiva, chef de chœur.

Si la chorale «The Called» a fait son one-man-show durant les deux précédentes éditions, cette fois elle va se mettre au diapason avec The Singers of Jesus & Meva Gospel, le temps d’un concert.

Pour l’occasion, les trois figures de proue de ce genre afro-américain vont distiller un répertoire tiré de chansons classiques et de cantiques, outre leurs propres compositions. On notera tout particulièrement «Lalana ho ahy», «Faly aho» signés «The Called», «Vonjeo ny tany» de Meva Gospel et «Hampifaly Anao The singers of Jesus».

Joachin Michaël