Santé dans les régions : poursuite des aides de l’Usaid

L’Usaid œuvre davantage à la réduction du taux de mortalité de la mère et de l’enfant dans les régions de Madagascar par le biais du programme de survie de la mère et de l’enfant, Maternal child survival program (MCSP).

Les 450 centres de santé de base des 15 régions d’intervention de ce programme américain vont bénéficier des dons en matériel et équipement médicaux d’une valeur approximative de 575 millions d’ariary, remis récemment au ministère de la santé publique par le directeur général de l’Usaid, Michelle Godette. Cette intiative marque une nouvelle étape pour atteindre l’objectif de la réduction du taux de mortalité mère-enfant dans le partenariat entre l’Usaid et le ministère de la Santé publique malgache a annoncé le directeur général de l’Usaid. Les nouveaux matériels aideront le personnel médical à sauver des vies, a-t-elle précisé.

Amélioration de la qualité des soins

Une quinzaine de régions dont Sofia, Menabe, Melaky, Alaotra Mangoro, Analamanga, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Boeny, Ihorombe, Atsimo Andrefana, Vatovavy Fitovinany, Diana, Sava, Vakinankaratra et Atsinana ont bénéficié de l’appui du Maternal child survival program (MCSP) depuis 2014. Une nette amélioration des compétences techniques du personnel médical au niveau des soins prodigués aux mères et aux nourrissons a été constatée depuis l’effectivité du partenariat. Durant les deux années de ce partenariat, 60% des centres de santé de base de niveau II (CSBII) et 80% des centres hospitaliers de référence régionale (CHRR) et centres hospitaliers de référence de district (CHRD) ont été appuyés par le MCSP et 750 employés ont reçu des formations de recyclage.

Les responsables du programme ont assuré le ministère de la Santé publique de la pérennisation du partenariat à l’occasion de la cérémonie de remise de dons.

