Politique forestière : la CNPE insiste sur la dépolitisation des ressources

La Coalition nationale de plaidoyer environnemental (CNPE) propose quelques points à introduire dans la nouvelle politique forestière, en cours d’élaboration actuellement.

La Coalition nationale de plaidoyer environnemental (CNPE) a tenu une réunion d’évaluation les 21 et 22 décembre derniers pour présenter le bilan de ses activités 2016. Mise en place cette année, la CNPE a pour principal objectif de renforcer la lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles à Madagascar.

La réforme de la politique forestière a été au centre de la discussion durant cette rencontre. En effet, des nouvelles orientations ont été introduites dans la nouvelle politique forestière, notamment la gestion durable et efficace des forêts malgaches, l’amélioration de la gouvernance forestière. Cela à travers la décentralisation et déconcentration de la gestion des ressources. Et enfin, la mise en place d’un mécanisme durable du secteur forestier en intégrant les communautés de base et en misant sur le partage équitable.

Dépolitisation

Mais la CNPE a mis un accent particulier sur la dépolitisation des ressources forestières. « Aucune intervention ni de trafic d’influence ou encore de répression ne devrait avoir lieu dans la gestion des ressources forestières à Madagascar« , indique une note de la coalition publiée. En outre, la coalition recommande également la traduction de la nouvelle politique forestière en langue malgache pour être accessible à tout public. La CNPE remettra ensuite un draft des propositions faites durant cette réunion à la Direction générale des forêts.

La dernière version date de 1997

Une grande partie des textes régissant le secteur forestier à Madagascar date de la fin des années 1990. La première politique forestière dans le pays a été instaurée en 1930, une nouvelle formulation du code forestier et de la politique des forêts a été éditée ensuite en 1997. Il est évident que les textes sont devenus obsolètes par rapport au contexte actuel. C’ est pourquoi le ministère de l’Environnement s’est engagé à réviser la politique forestière et à élaborer le code forestier. Ce projet d’une durée de deux ans a bénéficié d’un financement de 366 000 dollars du Fonds des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en avril 2014.

Riana R.