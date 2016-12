Pérégrinations hebdomadaires : charivari autour de la décentralisation

L’élève ayant acquis les premières notions de sciences physiques sait le résultat tendant vers l’inertie que produit la conjugaison d’une force centrifuge à une autre centripète, à égale puissance elles s’annulent. On assiste actuellement à une stérilisation des effets du système de décentralisation, le geste confisque ce que la parole promet. Telle une coquille vide, le concept n’en conserve que les apparences, sans détacher des pieds des élus locaux démunis de moyens le boulet des charges inhérentes au concept.

Haro sur les collectivités décentralisées

La classe politique sauf dans des discours bavards, n’a jamais montré inclination honnête à rendre effective la décentralisation, on gouverne pus facilement en rond lorsque l’on conserve tous les leviers sous sa seule autorité. Le partage du pouvoir ne fait pas partie des penchants naturels. De plus la décentralisation ne convainc des bienfaits qu’elle apporte qu’au terme de mures réflexions, exercice auquel peu de responsables politiques du pays consacrent du temps, seules les préoccupations politiciennes investissent et monopolisent leur esprit. La méprise s’est manifestée dés que l’on a décidé l’institution de décentralisation. Dans la foulée les gouvernants ont de suite créé un ministère de la Décentralisation : tenir par la main la décentralisation signifie une idée maintenir au collet les collectivités afin d’étouffer toute velléité d’autonomie, autonomie pourtant condition d’efficience du système…

Holocauste sur l’autel de la décentralisation, la Région

Ce que par la suite ils ont fait des régions, découle de la logique du «malentendu» qui, à s’y méprendre, s’apparente à une escroquerie : un désert qui n’a de réalité qu’à être virtuel ne devant survie qu’au seul maintien de la fonction du chef de Région, maintien dicté par nécessité partisane de calcul boutiquier. Jamais encore élu par la collectivité le chef de Région ne saurait se justifier d’une légitimité voire même d’une légalité. Depuis la création de la Région tous les gouvernants qui se sont succédé sont des complices passifs de ce dysfonctionnement et coupables actifs pour en avoir entrepris l’exploitation à des seuls profits partisans ou personnels. Le chef de région et la clique qui l’entoure, plus qu’à muscler le système de décentralisation ne trouvent raison d’être que de servir de bras armé de proximité à la solde du pouvoir central centralisateur.

Hologramme pour faire

illusion, la Commune

Oui la commune assume la charge d’apporter des réponses de proximités aux besoins administratifs de la population. Oui la commune encaisse les récriminations des administrés pour des dysfonctionnements, non elle n’encaisse pas toujours les financements utiles au bon fonctionnement. Une répartition mal définie des crédits destinés aux communes piègent souvent les édiles. Les ressources pour assurer une saine gestion dépendent du bon gré que manifeste le pouvoir central à décaisser les crédits. Nombreux édiles communaux vivent le sentiment d’être pris en otage. Leurs capacités à gérer le quotidien et encore plus à entreprendre des projets de développement sont suspendues au décaissement des crédits, or dans la réalité mais aussi dans l’ombre le décaissement est attaché à l’exécution d’une sorte de rançon : la soumission à un alignement. Alignement à quoi ? A cette question les élus locaux n’acceptent de répondre qu’en off. Un officieux témoignage anonyme n’a de valeur que rumeur ou pire qu’à faire de l’intox. Avec ou sans réponse exploitable demeurent toutefois les voix qui s’élèvent pour se plaindre d’un retard aggravé de paiement par les organes centraux. Certaines communes en cette fin d’année ne sont plus que les ombres falotes d’elles-mêmes et assurent péniblement leur survie pour assumer les responsabilités qui de leur côté demeurent invariables sinon à augmenter de volume. Si les communes ne peuvent pas compter automatiquement sur les bonnes grâces du pouvoir qui s’exerce au-dessus d’elles, en dessous se dérobe en partie la disponibilité d’une collaboration que lui apporte le Fokontany.

Dénaturation du Fokonolona par le statut donné au Fokontany

De tradition les populations ont fait leur le concept Fokonolona, incarnation de l’ensemble des habitants : culture qui habite une majorité des gens du peuple. Le Fokontany qui administrativement représente le Fokonolona n’a pas atteint la notoriété dont jouit celui-ci, lors même qu’on arroge au Fokontany des autorités qu’ignorait le Fokonolona. Dépositaire de l’héritage du Fokonolona ayant vocation de veiller à l’harmonie du vivre ensemble, le Fokontany naturellement constitue le relais de proximité avec la Commune, elle-même comptable des infrastructures et structures constituant le cadre de vie de la collectivité des administrés. Ça aurait pu marcher et donner vitalité aux communautés de base. Mais cette réussite aurait exclu du mérite le pouvoir central qui de son côté ne parvient déjà pas à faire décoller du marasme dans lequel plus il tarde plus s’enfonce le pays. A tour de rôle les régimes qui se sont succédé, ne voyant dans le fokontany qu’une opportunité pour en disposer d’un outil électoral potentiel ont tenté de le confister à leur profit. Se vérifie alors le dicton : «chasser le naturel il revient au galop», préside le réflexe centralisateur. Plus qu’à exploiter les avantages d’un mécanisme traditionnel autant démocratique que décentralisé, le système persiste à vouloir faire du fokontany un appendice diffuseur de l’autoritarisme. Le mode de désignation des raiamandreny dits chefs de fokontany témoigne de cette volonté d’opérer une OPA sur les fokontany, hold-up maladroit qui ne trompe personne. Un libidineux alibi de démocratie dans la tenue de pseudo-élection abâtardie par le choix réservé in fine à la fantaisie exclusive du chef du district. Le chef de fokontany se trouve partagé à servir d’exécuteur des ordres du chef de district qu’à la fois d’exécutant collaborateur des obligations communales : «on ne peut servir plusieurs dieux en même temps». Lorsque l’on est au pouvoir on fraye tous les possibles pour mettre en place des agents à sa poigne, malgré les déconvenues les exécutifs persistent à imaginer des raiamandreny de fokontany efficacité et fidélité en attributs d’agents électoraux. La perspective de 2018 agit en obsession sans doter d’une conscience quant à la nécessité d’un zeste de lucidité en supplément. Prélude à 2018, l’année 2017 promet

d’être chaude.

Léo Raz