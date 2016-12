Orange Madagascar : partage Noël avec 275 enfants malades

Dans le cadre de la fête de la Nativité, Orange Madagascar n’est pas en reste pour partager la joie et la bonne humeur à plus de 275 enfants malades des hôpitaux de la capitale et des centres spécialisés. Entres autres, les services traumatologie et chirurgie viscérale de l’HJRA, le service pédiatrie de Befelatanana, la Maison de l’enfance du CENHOSOA Soavinandriana et le centre «Felana Maitso» d’Ambohibao.

Cette semaine, plus de 50 bénévoles, tous salariés d’Orange Madagascar, se sont rendus auprès de ces lieux pour distribuer des friandises et des livres. Grâce à cette action citoyenne, non seulement les enfants malades et nécessiteux ont retrouvé le sourire, mais ils ont pu aussi vivre l’esprit de Noël.

Sera R