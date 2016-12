MESUPRES : l’accréditation à la loupe

Une Commission nationale de l’accréditation (CNA) a procédé hier, au Damier à Ambondrona, à l’examen de quatre dossiers de demande d’accréditation venant des instituts privés. Il s’agit d’une reconnaissance du ministère accordée à un établissement habilité, par appréciation de la conformité à la qualité et aux normes requises par le système LMD. C’est ce qu’a expliqué le directeur de l’accréditation et de l’assurance qualité (DAAQ) au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres), Emmanuel Randrianarison.

Depuis 2014, année de démarrage de l’application du système LMD, 813 offres de formation ont été habilitées dans tout Madagascar. L’accréditation devrait être accordée, après contrôle de qualité effectué par des experts du Mesupres auprès des établissements. Pour le moment, aucune offre de formation n’a obtenu de certificat d’accréditation. D’ailleurs, l’atelier national qui s’est tenu dans la première journée, lundi dernier à Androndra, est conçu dans l’optique d’informer et d’approprier les établissements sur le texte réglementaire relatif à l’accréditation. Selon le ministre de tutelle Marie Monique Rasoazananera, «l’accréditation ne devrait pas être considérée comme une sanction, mais comme un signal à l’endroit des établissements par rapport aux efforts qui restent à fournir».

L’atelier en question consiste à approprier le système d’assurance qualité. L’évènement a vu la participation des universités et instituts publics et privés. L’accréditation est l’ultime étape procédurale d’appréciation, à la fois pédagogique et administrative, accordée aux offres de formation dont les qualités d’enseignement sont évaluées conformes aux recommandations du Mesupres.

Fahranarison