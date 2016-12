Les Raparivo : deux artistes, deux visions

Les deux peintres de renom, Raparivo Roland Ramaheninarivo et son fils Andriantiana Raparivo sont déjà prêts à attaquer la nouvelle année avec une exposition et des ateliers de beaux-arts qui se tiendront du 30 décembre au 13 janvier prochain à la salle «Gisèle Rabesahala», à la Bibliothèque nationale à Anosy. L’objectif est de démontrer la différence de style entre ces deux artistes.

Si le grand maître Raparivo R.R, âgé de 82 ans, célèbre actuellement ses 60 ans de carrière, son fils A. Raparivo a aussi ses propres expériences dans cet art, avec plus de 35 ans de peinture. Même s’ils exercent le même métier, chacun a son propre style, raffiné et appliqué chez l’un comme chez l’autre. C’est ainsi qu’ils vont organiser une exposition dans le dessein de présenter deux visions différentes sur un même thème et même médium.

Une quarantaine de tableaux

Au total, une quarantaine de tableaux seront exposés dont une vingtaine à l’huile sur toile, huit sont à l’acrylique sur toile et une quinzaine en aquarelle encadrés sous verre. Connaître les deux styles et voir deux visions sur un même thème seront donc l’exercice du public durant cette exposition. Ainsi, pour former davantage les amateurs, A. Raparivo donnera un atelier spécial durant cette exposition.

Inscription ouverte

pour les ateliers

Soutenu par le ministère de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de sauvegarde du patrimoine, ainsi que l’Office national des arts et de la culture (Ofnac), l’atelier sera ouvert tous les jours sauf les week-ends aux passionnés de cet art qui désirent approfondir davantage leur technique, surtout en termes de peinture de paysage. L’inscription est déjà ouverte et se fait au siège de l’Ofnac à Analakely.

Un aperçu de leur vision différente

Au fait, les Raparivo sont célèbres pour la beauté et la finesse de leurs chefs-d’œuvre. Ayant choisi le même thème, qui est de peindre des paysages ruraux malgaches, ils ont par contre deux visions différentes. Sans parler de la différence technique, le fils se tourne surtout vers le village en dessinant des maisons et leur environnement. Tandis que le père préfère mettre en avant les perspectives à l’extérieur du village, par exemple les cascades, les rizières…

Holy Danielle