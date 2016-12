Industrie : cinq entreprises primées

Cinq industries malgaches œuvrant dans le secteur de l’énergie, la transformation, l’agri-business et la pharmaceutique ont été récompensées par le ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé (MIDSP) pour leur dynamisme et leurs réalisations durant l’année 2016. Il s’agit entre autres de l’industrie Obio Hamy qui fournit de l’éthanol, la société Huilerie industrielle de Tamatave (Hita) qui produit de l’huile de table raffinée à partir de l’huile brut de soja, la société Newpack oeuvrant dans la fabrication de carton ondulé, Gasyplast, spécialisé dans la transformation de matière en plastique et lma société Bionex dans le domaine pharmaceutique.

La remise des prix s’est déroulée lors d’un gala organisé par la mutuelle du ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé (FIMPI) le 22 décembre dernier. Cinq autres porteurs de projets ont été récompensés durant cette rencontre.

Riana R.