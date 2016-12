Groupe Andriantsitohaina : Noël inédit

C’est dans une ambiance conviviale et de bonne humeur que la grande famille du groupe Andriantsitohaina a célébré Noël hier à Mandrosoa Ivato.

Après une année de travail riche et intense, le PDG du groupe Andriantsitohaina et son épouse, Charles et Ginette Andriantsitohaina ont tenu à rencontrer les employés autour d’une table et dans un moment convivial et festif.

Pour l’occasion, la chorale Amboarampeo de la paroisse FJKM Faravohita a prêté sa voix vibrante et émouvante, le temps d’un concert, pour partager avec le groupe l’esprit de Noël. D’entrée, la chorale a ébloui toute l’assistance avec une excellente interprétation de «Ny Fifankatiavana» et des incontournables hymnes liturgiques comme «Avia ry mino» ou encore «Gloria in excelsis Deo».

L’ambiance a ensuite monté d’un cran. Quelques membres du personnel ont dévoilé leur talent aux chants et aux danses. La scène semble du coup assez étroite pour les contenir. Les responsables et les employés étaient sur la même longueur d’onde.