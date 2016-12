Dans le cosmos

Centre culturel – L’IKM gâte les enfants

Soucieux de contribuer au développent de l’art et de la culture malgache, l’Ivontoeran’ny kolontsaina Malagasy (IKM) à Antsahavola étend également ses actions dans des œuvres sociales. Le centre culturel a sorti un nouvel album fraîchement intitulé «Fanomezam-pifaliana, Krismasy 2016» qui sera présenté officiellement ce jour sur les lieux.

Les fonds récoltés à travers cet opus vont permettre d’offrir des jouets et des friandises à plus de 150 enfants issus des familles défavorisées de la capitale, mais également d’autres régions comme Bongolava et Ambatomainty. «La fête de la Nativité devrait être une période de joie pour les tout-petits, mais beaucoup en sont privés. Cet événement ne se limite pas à une simple action de charité, notre objectif est avant tout de partager la fête et l’esprit de Noël à ces enfants», a confié un responsable.

Dah Mama à la Gare des Manguiers Toamasina

Plus connue pour ses titres accrocheurs, Dah Mama a fait parler d’elle cette année avec ses tubes «Tompon’ la klé», «Zay les conditions», «Pointure 40» et bien d’autres. La formule a visiblement fait tilt pour celle qui voulait faire le buzz. Mais sans être une vedette accomplie, elle donnera un cabaret samedi soir à la Gare des Manguiers Toamasina.