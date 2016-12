Communication pour le développement : Ankaramena prêt à banir le mariage précoce

Un succès. Les activités entrant dans le cadre de la promotion des pratiques familiales essentielles a porté ses fruits à Ankaramena, une des trois communes rurales du district de Taolagnaro touchées par ledit projet.

Selon les témoignages du maire Arline Atallah, hier, en marge de la cérémonie de clôture. La lutte contre le mariage précoce , ayant connu un grand succès dans cette commune rurale, figure parmi les 14 meilleures pratiques véhiculées dans le cadre de ce programme de Communication pour le développement ou «C for D» de l’Unicef, mené en partenariat avec le ministère de la Communication et des relations avec les institutions (MCRI) et l’ONG Search for Common Ground (SFCG).

«La pauvreté n’a fait qu’aggraver cette coutume ancestrale dans cette commune, qui consiste à encourager les enfants à se marier dès qu’ils atteignent l’âge de la puberté. Avant le projet, on a constaté un fort taux d’abandon scolaire dans notre localité à cause de cette pratique. Une pratique qui tend à disparaître grâce aux sensibilisations qui ont touché l’ensemble de la population via les animations radio et les descentes des agents communautaires sur le terrain», a souligné notre source. Elle de faire valoir son souhait d’étendre ce projet à l’endroit des neuf autres fokontany dans sa circonscription, à part les trois déjà sensibilisés.

Fahranarison