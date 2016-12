Boxe Chinoise : un accueil triomphal pour Jean Christian R.

Le palais des Sports de Mahamasina n’avait d’yeux que pour le champion du monde malgache de boxe chinoise Jean Christian Randriamalaza hier. Il a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des sports Jean Anicet Andriamosarisoa.

L’appel lancé par le septuple champion du monde a été entendu par le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS). Ainsi, son rêve est devenu réalité car l’Etat malgache via le MJS a pris en charge son séjour au pays. Et le meilleur reste à venir.

Un beau geste de la part de Jean Anicet Andriamosarisoa, une sorte de rattrapage et de reconnaissance officielle du sacre de Jean Christian. Entouré d’une bande en costume aux lunettes noires, il a fait une arrivée de rock star, créant l’attroupement digne de son statut. Mais le rendez-vous avec le ministre était son principal motif. Après son entrevue avec le ministre, il a annoncé que, «La semaine prochaine, le programme de mon séjour sera défini clairement et vous serez les premiers à être informés, vous les journalistes. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura une grande réception en mon honneur programmée par la présidence pour récompenser ma victoire. En attendant, je vais me reposer».

L’homme du 1er round

Aussi impressionnants étaient également ses combats lors du championnat du monde. «J’ai gagné tous mes combats dès le 1er round», a-t-il fait remarquer. «Faute d’avoir le poids nécessaire pour combattre dans ma catégorie, les -70 kg, j’ai été obligé de monter de catégorie de poids. Mais cela ne m’a pas empêché de ravir le titre chez les -75 kg. J’ai mis un Américain à terre après 2’47’’ de combat, ensuite lors de la finale, j’ai conclu l’affaire dès le 1er round face un Azerbaïdjanais. En combat professionnel auquel j’ai participé durant cette compétition chez le -80 kg, j’ai eu également droit à deux combats que j’ai gagnés haut la main. C’est la raison pour laquelle j’ai obtenu deux médailles d’or», a-t-il poursuivi.

Naisa