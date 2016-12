Us et coutumes : d’Alep à Berlin

L’attentat terroriste au moyen d’un camion-bélier a détourné d’Alep vers Berlin l’attention internationale. S’il ne faut considérer que la somme des victimes, il n’y a pas photo, on n’aurait pourtant tort de conclure un peu vite que cela tient à la qualité des victimes. Il doit exister des raisons qui expliquent le pourquoi d’une plus grande importance que l’opinion accorde à un événement cent fois moins destructeur que l’autre aussi injuste et pour le moins aussi spectaculaire. D’un côté la scène parait complètement insolite, alors que de l’autre la dévastation entre dans la logique de la répartition des risques. Moins logique et pour cause scandaleux le droit de veto que peut exercer une grande puissance et ainsi couper court les bonnes intentions des Nations-Unies, l’organisme de Paix par excellence.