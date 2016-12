Troisième cas d’enlèvement en 15 jours : le patron du comptoir Fidahoussen kidnappé

Après une brève accalmie, le phénomène de kidnapping de Karana reprend de plus belle. Depuis le début du mois, trois cas d’enlèvement se sont produits dans la capitale.

Le dernier en date est survenu dans la nuit d’avant-hier. La victime n’est autre que le patron de la papeterie Comptoir Fidahoussen, société spécialisée en fournitures de bureau, fournitures scolaires et accessoires de bureau sise à Tsaralalana.

L’enlèvement a probablement eu lieu entre 19h30 et 21h. Ayant vainement tenté de le joindre au téléphone toute la soirée, ses proches ont commencé à s’inquiéter. Il a été confirmé plus tard que ce Français d’origine indienne, âgé d’une cinquantaine d’années, a bel et bien été kidnappé, toujours est-il que les circonstances de son enlèvement restent floues.

Du côté de la police, aucune information ne transpire sur le sujet. Le commissaire Alexandre Ranaivoson, responsable de la communication du ministère de la Sécurité publique, a indiqué que la famille de l’otage n’a pas déposé de plainte jusqu’ici.

«Quoi qu’il en soit, dès que l’enlèvement est confirmé, nous déclenchons une enquête dans le cadre d’une saisine d’office», a-t-il souligné.

Deux autres opérateurs karana kidnappés

Comme il est indiqué plus haut, l’enlèvement de ce quinquagénaire est le troisième cas signalé en l’espace de deux semaines dans la capitale. Les deux précédents se sont produits respectivement les 9 et 14 décembre. Les deux victimes qui ne sont autres que le directeur général de la société Interpharma et le patron de la société Spider auraient été libérées après le versement d’une forte rançon.

Cibles potentielles des kidnappeurs, les membres de la communauté indienne dans la capitale dénoncent avec véhémence l’inertie de l’administration. «L’Etat doit réagir pour prendre enfin ses responsabilités. Sinon, qu’il déclare tout simplement qu’il est impuissant face à cette situation. Les bandits profitent de la faiblesse de l’Etat pour nous exploiter jusqu’au trognon», ont-ils fulminé.

Par ailleurs, l’on a appris qu’un individu suspecté d’être derrière une série de kidnappings a été arrêté par la police. Mais après une courte garde à vue, il a été relâché.

Mparany