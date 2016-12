Tananan’ny Krismasy : au Village Voara

Après le Sommet de la Francophonie qui s’est tenu au mois de novembre dernier, tout le monde se pose actuellement la question sur le devenir de certaines infrastructures dont le Village d’Andohatapenaka. Selon les responsables du lieu, il sera désormais destiné à divertir le grand public à travers plusieurs activités culturelles et sociales. A l’occasion de la fête de nativité, ce site est baptisé «Tanana Krismasy» et sera ouvert à tout public jusqu’au 30 décembre. Cependant, les activités qui se tiendront durant ce week-end seront destinées aux enfants.

La maison du père Noël, des ateliers de lettres au père Noël, des ateliers de pâtisserie, des séances de facepainting, des manèges… seront disponibles au village d’Andohatapenaka. «A part la nativité de notre Seigneur, Noël est aussi un moment idéal pour gâter les enfants. C’est pourquoi nous avons aménagé un espace spécial pour eux durant cet évènement», a expliqué Ntsoa Rafidimanana, le responsable du lieu.

Ainsi, le site sera rempli de divers shows. Ce jour, les Aléas des possibles effectueront quelques démonstrations de numéros de cirque, suivies de la prestation du magicien Mih’Art. Ensuite, la scène sera investie par les chorales Gam, Ampifitia et Amam. Demain aura lieu diverses animations, entre autres, zumba, slam… Mikias et Anjomara Anosivavaka interpréteront des chants de Noël. A part ces divers shows, des projections de dessins animés seront aussi au programme. Par contre, le village sera fermé le 25 décembre, et sera de nouveau ouvert le lendemain avec d’autres programmes.

Holy Danielle