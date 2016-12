Se mettre sur son 31 : les tendances des fêtes de fin d’année

La fin d’année approche à grand pas. Ce sera l’occasion de soirées, de sorties, de rencontres… Bref, on en profite pour se mettre sur son trente et un. Mais pour être « in » durant ces fêtes et surtout pour ne pas être à côté de la plaque, il faut tout de même connaître les dernières tendances. Le styliste Marià Andria nous donne donc quelques conseils à ce sujet.

La tenue avec paillette ou avec wax

Comme disait Sylvie Vartan, « ce soir, je serais la plus belle pour aller danser ! ». De nombreuses questions pullulent donc à cette période : quelle sera la robe idéale, quel style de coiffure adopter, les chaussures seront-elles adéquates, les accessoires mettront-ils mis en valeur, et surtout comment sera la mise en beauté ?

« On est jamais trop, ni pas assez habillé avec une petite robe noire », dixit Karl Legerfeld. En effet,

ce couleur va ravir tout le monde. Il est intemporel. Seule la coupe diffère selon la silhouette de chacun.

Et d’après Marià Andria, la dernière tendance actuelle est une petite robe à dos nu. Par ailleurs, les combis sont aussi très prisés cette année, que ce soit en short ou en pantalon. Les couleurs softs sont aussi appréciés : le rose, la bleu pastel, le jaune poussin ou encore le vert clair… Et pour que la tenue soit plus égayée, elle conseille d’ajouter des petites vestes de couleur vif, par exemple rouge vif, vert émeraude…

Quelques paillettes pour personnaliser sa tenue

Cependant, pour être remarquable durant les fêtes, il faut ajouter donc une touche personnelle à sa tenue, ce qui veut dire « customiser ». Ainsi, Marià Andria conseille, « Ajouter quelques paillettes sur le col d’un veste, ou encore sur le motif d’une robe mettra en valeur la tenue. Il est aussi conseillé de mettre un petit top en paillette, ou pour les osés, pourquoi ne pas se mettre tout en paillette.

Le wax revient en force

Depuis ces derniers temps, le genre de tissu « wax » est très tendance. Ce tissu, avec ses formes géométriques et ses couleurs vifs, met davantage en valeur les personnes bronzées. Pour celles qui pensent mettre un pantalon slim noir, elles peuvent opter pour une petite chemise ou une veste en wax. Ce style est à la fois distingué et stylé.

Les chaussures à talons

Il est toujours plus élégant de se mettre des chaussures à talons pour les soirées. A une certaine période, le talon compensé était à la mode, actuellement, les sandales à talon carré sont en vogue. L’idéal est de choisir une paire de chaussures avec des motifs géométriques sur les talons qui sont assorties à la tenue. Par ailleurs, les escarpins à bout pointus restent toujours indémodables à l’occasion d’une soirée élégante et raffinée. Si le vernis était auparavant à la mode, les couleurs mates sont à conseiller de nos jours.

Les accessoires, indispensables à la mode

Il ne faut jamais négliger les accessoires parce qu’ils apportent une touche personnelle à votre tenue de soirée, c’est-à-dire les colliers, les bagues, les foulards, les sacs, les bracelets… En ce qui concerne les colliers, les pendentifs amulettes indiennes sont tendance, entre autres les attrapes rêves, les pendentifs en main de Fatima… Quant aux boucles d’oreilles, elles sont choisies par rapport à la coiffure de chacun. Cependant, les boucles orientales et les créoles sont toujours à la mode. Et enfin, les pochettes sont idéales pour les soirées, surtout celles qui sont en paillettes, ou encore les pochettes bagues.

La mise en beauté à ne pas négliger

La coiffure, le maquillage, la manucure, la pédicure sont importants pour être belle… « Cette période est aussi un bon moment pour changer de tête », affirme Marià Andria. Sur ce, elle conseille d’ajouter un peu de couleur aux cheveux. Le violet, le rouge vif, et même le bleu sont stylés. Cependant, les deux tons sont toujours « in ».

Pour une soirée, le style coiffé-décoiffé cartonne toujours, sans oublier les bouclettes et surtout les afros. Concernant le maquillage, il ne faut pas oublier la règle d’or, c’est-à-dire que si l’on choisit de mettre des couleurs sur les yeux, le rouge à lèvre devrait être neutre, et si l’on choisit de mettre un rouge à lèvre de couleur vif, il est conseillé de choisir une couleur neutre pour les yeux.

Bref, voici un bel exemple de tenue pour les fêtes de fin d’année : une robe noire en fuseau et dos nu, avec un collier plongeant accompagné d’une pochette en paillette et d’un escarpin à bout pointu. En tout cas, comme dit le top model américaine Laurent Hutton, « la mode est proposée par les créateurs quatre fois par an, le style est propre à chacun ».

Page réalisée par Holy Danielle