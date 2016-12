Rugby : le tribunal a suspendu l’amendement

La situation évolue au grand bonheur des uns et au grand dam des autres. Le tribunal d’Anosy a suspendu ledit «amendement irrégulier». Ce qui est fortement contesté par le requis qui a avancé que cette affaire ne devrait pas être portée devant le tribunal de céans mais elle devrait être de la compétence du tribunal administratif sportif.

Le monde rugbystique malgache, administrativement parlant, est secoué par une situation dérangeante devenue un secret de polichinelle. Des personnalités reconnues dans le domaine se lancent actuellement dans un litige judiciaire qui a abouti à la suspension de «l’exécution de l’amendement irrégulier présenté par l’actuel président de la fédération de rugby». De l’autre côté, l’avocat du requis avance que le rugby est une discipline olympique donc relève de la compétence du tribunal administratif sportif. Par ailleurs, il a également avancé que «le statut de l’amendement a été adopté par l’assemblée générale de rugby alors que la personne assignée est Marcel Rakotomalala et non pas la fédération ni l’assemblée générale».

Le tribunal a tranché en faveur des plaignants et ordonne la suspension de l’exécution de l’amendement du statut de la fédération malgache de rugby jusqu’à l’issue de la procédure au fond statuant sur la demande d’annulation dudit amendement. Santoni Ismael Rakotomanga et les autres plaignants semblent obtenir gain de cause mais la situation peut prendre une autre tournure. Cela dépend de la réplique de l’autre camp qui est vu de mauvais œil par plus d’un.

La grogne atteint les passionnés de rugby qui attendent impatiemment l’élection fédérale qui est reportée aux calendes grecques. Une source sûre a indiqué qu’elle aura lieu en 2017. «Le mandat de l’actuel président de la fédération malgache devait prendre fin en 2015 selon le statut. Mais depuis, l’élection se fait attendre alors que la gestion de la fédération laisse à désirer. En plus, il doit démissionner s’il veut être candidat à sa propre succession», a déploré une autre source proche du dossier.

